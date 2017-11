Continuar a ler

"É com grande pesar que a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau informa que o corredor britânico sucumbiu aos ferimentos quando seguia na ambulância a caminho do Hospital Conde S. Januário", informou o coordenador da Comissão Organizadora, Pun Weng Kun.



"A família e a equipa do Daniel foram contactadas e a comissão irá agora assegurar-se que lhe seja prestada toda a assistência. A comissão do GP de Macau endereça sentidas condolências à família e aos amigos do Daniel", disse ainda Pun Weng Kun.

Imagens chocantes: O grave acidente de Daniel Hegarty em Macau

O piloto Daniel Hegarty (Honda) não resistiu às lesões provocadas pelo acidente sofrido no GP de Macau na manhã deste sábado e morreu a caminho do hospital, de acordo com fonte informação prestada pela organização da prova.O britânico de 31 anos sofreu um violento 'highside' e acabou projetado contra as barreiras de proteção instaladas na curva dos pescadores, com espectadores e comissários a suspeitarem de imediato do pior, pois o capacete ficou destruído no embate, tal como a moto. Esta era a segunda participação de Hegarty no GP de Macau.