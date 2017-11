Continuar a ler

Aguarda-se confirmação sobre a sua situação. Esta era a segunda participação de Hegarty no Grande Prémio de Macau.



Após o acidente, a organização decidiu terminar a corrida, dando vitória ao britânico Glenn Irwin (Ducati), que ia na frente na altura. O pódio foi partilhado com outros dois britânicos: Peter Hickman (BMW), em segundo lugar, e o veterano Michael Rutter (BMW) em terceiro.



O piloto britânico Daniel Hegarty (Honda) foi este sábado vítima de um acidente grave no Circuito da Guia, no Grande Prémio de Macau de motociclismo, que levou ao fim da corrida a seis voltas do final.Hegarty, de 31 anos, foi retirado de ambulância depois de, às 16h04 (8h04 em Lisboa), a meio da prova, ter batido na barreira na Curva dos Pescadores, de acordo com o relatório de incidentes da organização.

Autor: Lusa