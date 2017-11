Continuar a ler

Irwin destacou-se com a volta mais rápida em 2.24,094 minutos, menos 207 milésimos que Hickman.A vitória de Irwin ficou, no entanto, manchada pelo grave acidente, com o vencedor a subir ao pódio em lágrimas. Nenhum dos três celebrou os troféus, nem houve lugar a conferência de imprensa.Aguarda-se confirmação oficial sobre qual o piloto ferido e a gravidade da situação.Momentos antes do início da corrida, com 12 voltas, o piloto português André Pires anunciou que não iria participar devido a uma avaria no motor.