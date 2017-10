O francês Johann Zarco (Yamaha) arrebatou a 'pole position' do GP do Japão em MotoGP, a segunda na sua carreira, nos instantes finais da qualificação, numa pista inicialmente molhada, mas que, na fase final da qualificação, já se apresentava mais seca, tendo o gaulês rodado em 1:53.469.A segunda posição foi para o italiano Danilo Petrucci (Ducati), a 318 milésimos de Zarco, enquanto o espanhol Marc Márquez (Honda), campeão do mundo em título e líder do campeonato, fez a terceira melhor marca, com mais 434 milésimos do que o gaulês.Destaque para os maus resultados obtidos pelos pilotos da equipa de fábrica da Yamaha na 15.ª prova do calendário. Valentino Rossi fez o 12.º tempo (1:57.786) e Maverick Viñales o 14.º (1:55.916), atrás do principal rivald e Márquez, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que larga de 9.º (1:55.064).

Autor: Lusa