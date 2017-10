Continuar a ler

O italiano venceu em Sepang, onde assumiu a liderança da corrida a quatro voltas do final, quando ultrapassou o espanhol Jorge Lorenzo, após a equipa ter indicado ao então líder a utilização de um mapa diferente (mapa oito), algo que o tricampeão do mundo negou.



"Eu tentei, mas o Dovizioso ganhou. Eu queria ganhar a corrida. Cometi um erro na viragem 15 e pensei que ia ter um acidente, mas não queria tocar no Dovizioso", afirmou Lorenzo.



Após a 17.ª das 18 provas do Mundial, o campeão do mundo em 2010, 2012 e 2015 assegurou não ter percebido as indicações da Ducati.



"Eu não vi o painel luminoso, com a chuva e com a concentração na corrida. Avisaram-me disso quando cheguei ao parque fechado. Nem sabia o significado e não vi a mensagem. Sabem que sou sincero e que isso se vê na minha cara", frisou Lorenzo, reconhecendo a importância da classificação de pilotos para a Ducati e admitindo ajudar Dovizioso.



O título mundial da principal classe do motociclismo de velocidade vai ser decidido na derradeira prova do campeonato, a disputar em Valência, em 12 de novembro, necessitando Dovizioso de vencer a corrida e que Márquez fique abaixo do 12.º lugar -- em caso de igualdade, o italiano terá vantagem, por ter mais um triunfo. O italiano venceu em Sepang, onde assumiu a liderança da corrida a quatro voltas do final, quando ultrapassou o espanhol Jorge Lorenzo, após a equipa ter indicado ao então líder a utilização de um mapa diferente (mapa oito), algo que o tricampeão do mundo negou."Eu tentei, mas o Dovizioso ganhou. Eu queria ganhar a corrida. Cometi um erro na viragem 15 e pensei que ia ter um acidente, mas não queria tocar no Dovizioso", afirmou Lorenzo.Após a 17.ª das 18 provas do Mundial, o campeão do mundo em 2010, 2012 e 2015 assegurou não ter percebido as indicações da Ducati."Eu não vi o painel luminoso, com a chuva e com a concentração na corrida. Avisaram-me disso quando cheguei ao parque fechado. Nem sabia o significado e não vi a mensagem. Sabem que sou sincero e que isso se vê na minha cara", frisou Lorenzo, reconhecendo a importância da classificação de pilotos para a Ducati e admitindo ajudar Dovizioso.O título mundial da principal classe do motociclismo de velocidade vai ser decidido na derradeira prova do campeonato, a disputar em Valência, em 12 de novembro, necessitando Dovizioso de vencer a corrida e que Márquez fique abaixo do 12.º lugar -- em caso de igualdade, o italiano terá vantagem, por ter mais um triunfo.

Andrea Dovizioso (Ducati) assumiu-se este domingo orgulhoso pelo triunfo no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, que adiou a decisão do título para a última prova do Mundial de motociclismo de velocidade, após ultrapassagem ao companheiro de equipa Jorge Lorenzo."Estou muito feliz e orgulhoso por manter viva a luta pelo campeonato. Estive com um bom ritmo, foi muito difícil, mas a mota funcionou bem", afirmou Andrea Dovizioso, que ficou agora a 21 pontos do líder do Mundial, o espanhol Marc Márquez (Honda), quarto na Malásia.