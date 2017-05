Jack Miller escapou ileso a queda assustadora

Para lá de mais uma pole position para Maverick Viñales , este sábado o Grande Prémio de França ficou marcado pela assustadora queda a envolver Jack Miller , piloto australiano da Honda que, no entender de Jorge Lorenzo, recebeu uma espécie de sinal por parte de Deus, ao escapar ileso ao violento choque. Declarações fortes do espanhol da Ducati, isto um dia depois de ambos terem discutido em plena reunião da comissão de segurança do MotoGP."Querem a minha opinião? Em relação a ele é negativa... Ontem, na comissão de segurança, deu-me uma resposta bastante rude. Basicamente disse-me para enfiar a minha opinião onde bem entendesse. Foi muito rude. Não creio que seja algo que se deva dizer a outro piloto, especialmente estando à frente de outros, muito menos a um que é cinco vezes campeão do Mundo. Hoje acho que Deus o escolheu e disse-lhe 'hoje não é o teu dia para te magoares'. Foi uma queda similar à de Márquez em Mugello, em 2013. Hoje para o Miller foi um aviso, para saber que o MotoGP não é nenhuma brincadeira. Agora cabe-lhe a ele definir se quer ou não o conselho", atirou o espanhol.

Autor: Fábio Lima