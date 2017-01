Marc Márquez até pode ter três títulos mundiais de MotoGP, um de Moto2, um de Moto3 e já ser uma lenda (em construção) do motociclismo aos 23 anos, mas ainda não tem... a carta de condução de moto.

A revelação foi feita pelo jovem catalão à revista espanhola ‘Woman’. "Nunca tirei a carta de moto porque acho que vou ter alguns problemas com a polícia. Andar devagar seria muito difícil para mim. Fico pelas pistas, por enquanto. E tenho carta de carro, claro."

Márquez, que é o mais jovem três vezes campeão do Mundo de MotoGP da história, não pensa em recordes. "Não gosto de colocar metas para mim próprio. Quando era criança, sonhava ganhar todas as categorias do Mundial. Consegui alcançar isso aos 20 anos. Agora venha o que Deus quiser, mas duvido que chegue ao recorde de 15 títulos do Agostini, porque nessa altura podia competir em várias categorias ao mesmo tempo."