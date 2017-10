Continuar a ler

Os 25 pontos somados por Márquez - em contraponto com os três pontos de Dovizioso - deixam o espanhol com uma vantagem na liderança do campeonato de 33 pontos, quando estão 50 em disputa, e a possibilidade de se sagrar campeão na Malásia (27 de outubro)."Se tivesse vencido com Dovizioso atrás de mim estaria contente, mas no final de tudo estes 33 pontos deixam-me respirar um pouco mais, mas não o suficiente, quero sentir a mesma tensão e não me deixar relaxar, tenho que ser igual", disse no final o piloto espanhol.A corrida de hoje pode ter hipotecado as ambições do italiano Andrea Dovizioso, lançando definitivamente Marc Márquez para um quarto título mundial em Moto GP, depois dos êxitos em 2013, 2014 e 2016.Na Austrália, em bom plano esteve 'Il Dottore', um ícone do motociclismo mundial, o sete vezes campeão mundial na categoria, Valentino Rossi, que terminou a prova em segundo lugar, numa época em que chegou a parar após um acidente numa prova de enduro.Rossi, um 'doutorado' no motociclismo mundial, consegue ainda assim, aos 38 anos, colocar os 'novos' em 'sentido'.O italiano, aos comandos de uma Yamaha, terminou a prova em Philip Island na segunda posição, a sua sexta ida ao pódio esta temporada, apesar de só ter vencido no Grande Prémio em Assen, mas que lhe vai dando o quarto lugar no Mundial.Márquez lidera o campeonato com 269 pontos, seguido de Dovizioso, com 236, e do espanhol Maverick Vinales (Yamaha), que hoje foi terceiro, com 219.Rossi, que já foi campeão mundial nove vezes, sete na principal categoria, uma em 250 cc, e outra em 125 cc, é quarto, com 188 pontos.Na categoria de menor cilindrada do Mundial de motociclismo de velocidade, o Moto 3, o título ficou hoje entregue ao espanhol Joan Mir (Honda), que venceu no circuito australiano e passou a ter 70 pontos de vantagem, com 50 em disputa, para o segundo, o italiano Romano Fenati (Honda).A 17.ª e penúltima corrida do Mundial disputa-se a 27 de outubro, com o Grande Prémio da Malásia, no circuito de Sepang.