Maverick Viñales ainda agora chegou à equipa Yamaha oficial, mas parece já ter colocado em sentido todos os restantes pilotos do pelotão da frente. Marc Márquez, o campeão mundial em título, já está de sobreaviso e, esta quinta-feira, em declarações à 'La Gazzetta dello Sport' admitiu mesmo que vê o seu compatriota até mais rápido do que o italiano Valentino Rossi."Creio que o Viñales está pronto para lutar pelo título. E para o ganhar. Assim como o Valentino ou o Pedrosa. Já o Lorenzo está com dificuldades, mas estes são os seus primeiros dias na Ducati. Creio que as duas Yamaha serão as mais duras rivais pelo Mundial", começou por analisar."O Maverick está a rodar rápido e sente-se bem com a Yamaha, mas quando o campeonato arrancar tudo será diferente. Não sei se será mais perigoso do que o Rossi, porque o Valentino tem mais experiência e tem 'ganas'. Em todos os domingos vais encontrá-lo ali na frente... De qualquer das formas, em velocidade pura, a uma volta, vejo o Maverick mais forte", apontou.

Autor: Fábio Lima