O triunfo de Dovizioso e o quarto lugar de Márquez relegaram a decisão do título mundial para a derradeira prova do campeonato, a disputar em Valência, em 12 de novembro, necessitando o italiano de vencer a corrida e que o catalão fique abaixo do 12.º lugar - em caso de igualdade, o italiano terá vantagem, por ter mais um triunfo."Às vezes sobram-nos palavras, às vezes dentro de uma equipa falam-se coisas, mas no fim são companheiros de equipa, companheiros de um campeonato, pelo que no final é perfeitamente normal, são coisas que nos custam a aceitar na corrida, mas que fazem parte do nosso trabalho", admitiu Márquez.No entanto, o líder do Mundial de pilotos, que persegue o seu quarto título, o segundo consecutivo, reconhece a sua vantagem nesta disputa perante Dovizioso."A sorte que tenho é que não dependo de ninguém e também foi visível que as duas Ducati estavam mais rápidas do que nós neste circuito e que nem arriscando as conseguiria alcançar (...), acabei por ficar distante, mas depois entendi que era praticamente igual chegar com 24 ou 21 pontos, o que muda é que o Dovizioso tem de vencer", explicou o catalão.Márquez terminou o Grande Prémio da Malásia atrás de Lorenzo, segundo, e do francês Johann Zarco (Yamaha), terceiro.