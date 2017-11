Continuar a ler

Miguel Oliveira, que fechou a temporada de 2017 com três triunfos consecutivos no Mundial de Moto2, admitiu, apesar disso, haver "espaço para melhorias" na preparação da próxima temporada.



O piloto de Almada completou nos dois dias de testes cerca de 140 voltas, tendo a afinação da KTM de Moto2 sido um dos pontos fulcrais de ambos os dias de testes. Miguel Oliveira ficou no topo da tabela de tempos, à frente de Francesco Bagnaia e Alex Marquéz. Os testes prosseguem na segunda e na terça-feira. Miguel Oliveira, que fechou a temporada de 2017 com três triunfos consecutivos no Mundial de Moto2, admitiu, apesar disso, haver "espaço para melhorias" na preparação da próxima temporada.O piloto de Almada completou nos dois dias de testes cerca de 140 voltas, tendo a afinação da KTM de Moto2 sido um dos pontos fulcrais de ambos os dias de testes. Miguel Oliveira ficou no topo da tabela de tempos, à frente de Francesco Bagnaia e Alex Marquéz. Os testes prosseguem na segunda e na terça-feira.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) considerou "bastante positivos" os primeiros dois dias de testes no Circuito de Jerez com vista à temporada de 2018 de Moto2."Tivemos dois dias de testes bastante positivos, aqui em Jerez. Conseguimos trabalhar na afinação da moto, bem como em novas suspensões, num novo chassi e ainda num novo braço oscilante. Tentamos sempre tirar conclusões para melhorar a moto durante as férias de inverno", afirmou, citado pela sua assessoria de imprensa.

Autor: Lusa