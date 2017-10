Visivelmente cansado logo após o triunfo na Malásia , o seu segundo de forma consecutiva, Miguel Oliveira explicou que a ideia em Sepang nem era a de fugir e comandar de fio a pavio, mas assim que se viu na frente... não quis outra coisa."Dei tudo... Nem sei se sou capaz de falar muito! A estratégia não era a de fugir na frente, pois tínhamos pensado ir atrás do Franco, mas assim que vi que tinha ganho alguma vantagem, vi que tinha de ir com tudo. Não me guardei. Foi uma grande vitória para nós. Estou muito orgulhoso", declarou o piloto da KTM.

Autor: Fábio Lima