A arriscada ultrapassagem que deu a vitória a Miguel Oliveira em Valência

Oliveira 'queimou pneu' na festa em pista

"Surreal" foi a palavra encontrada por Miguel Oliveira para descrever a reta final do Mundial de Moto2. Este domingo, no GP Comunidade Valenciana, o piloto português da KTM voltou a subir ao lugar mais alto do pódio somando a sua terceira vitória consecutiva , depois de uma arriscada ultrapassagem a seis voltas do final "Percebi que não seria fácil passar Márquez. Também vi que o Franco Morbidelli não estava a ganhar terreno para mim e, então, pensei que se mantivesse calmo que conseguia alcançá-lo. Estava a pressionar, mas não em demasia porque não queria cometer erros. Depois consegui ir buscá-lo e não esperei para o passar. Fi-lo de imediato. Baixei a cabeça e tentei construir uma diferença. É surreal, não tenho palavras para descrever estas últimas três corridas. Tem sido incrível para toda a equipa e estamos confiantes para a próxima época", afirmou o piloto, de 22 anos, no final da última prova da temporada.