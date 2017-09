Continuar a ler

O piloto luso de 22 anos ultrapassou Marquez e é neste momento terceiro classificado no Mundial, com 157 pontos, a 91 do confortável líder Morbidelli, que contabiliza 248. A próxima prova será o GP Japão, a 15 de outubro. E após a visita ao circuito nipónico, ficarão a faltar três corridas para o final de temporada (Austrália, Malásia e Espanha). Mais fins de semana como este dão direito a sonhar alto... "Vinha forte. Como previmos no sábado, o início seria difícil. O ‘set-up’ para o início da corrida, com pneus novos, talvez não seja o melhor", afirmou Miguel Oliveira à sua assessoria de imprensa, não escondendo, apesar de tudo, a satisfação pelo resultado alcançado nesta 14ª prova do Mundial. "Estou muito feliz por estar no pódio novamente. Depois de não ter feito pontos em Misano e após o 8º lugar em Silverstone, este é um resultado muito importante para nós", disse.O piloto luso de 22 anos ultrapassou Marquez e é neste momento terceiro classificado no Mundial, com 157 pontos, a 91 do confortável líder Morbidelli, que contabiliza 248. A próxima prova será o GP Japão, a 15 de outubro. E após a visita ao circuito nipónico, ficarão a faltar três corridas para o final de temporada (Austrália, Malásia e Espanha). Mais fins de semana como este dão direito a sonhar alto...

Chegou, viu... e quase venceu. Miguel Oliveira conquistou a ‘pole’ na qualificação, foi terceiro na corrida - é o seu sexto pódio esta temporada em Moto2, depois de ter conseguido o segundo lugar na Argentina e Alemanha, e de ter sido terceiro em Espanha, Catalunha e República Checa - e ainda ascendeu uma posição na luta pelo Mundial. E se não fossem uns problemas iniciais com a afinação da moto, poderia ter terminado a corrida num lugar que lhe causasse mais ‘vertigens’...Apesar de Miguel Oliveira ter partido com os adversários todos ‘pelas costas’ na grelha, o italiano Franco Morbidelli arrancou melhor e tomou a dianteira da prova logo no final da primeira volta. O piloto almadense teve algumas dificuldades com a tração da KTM e chegou mesmo a estar na 4ª posição, atrás do transalpino Mattia Pasini (Kalex) e do espanhol Alex Márquez (Kalex). Só que o catalão ressentiu-se de uma lesão contraída no GP San Marino e perdeu terreno para o português que, com um ritmo elevado, estabilizou e nunca mais saiu da terceira posição, até cortar a linha de meta.

Autores: D.M.