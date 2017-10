Continuar a ler

O também italiano Fabio Quartararo (Kalex) vai também partir da primeira fila, depois de ter protagonizado uma volta 72 milésimos mais lenta do que a do compatriota, que lidera a classificação de pilotos, com 272 pontos, mais 29 do que o suíço Thomas Luthi (Kalex), que não foi além do quinto tempo na qualificação, a 0,187."Senti-me muito bem hoje. Estou contente com esta segunda posição e por voltar a estar novamente na primeira linha da grelha de partida. Estamos mais consistentes do que em Phillip Island, mas é difícil prever o ritmo da corrida amanhã [domingo], imagino que seja um pouco mais baixo que o de hoje, porque na qualificação usamos pouco combustível e isso dá-nos um pouco mais de aderência, mas vamos ver como corre", afirmou o português, citado pela sua assessoria de comunicação.Miguel Oliveira assumiu-se otimista para a corrida de domingo, com início marcado para as 13h20 locais (05h20 em Lisboa), reconhecendo a importância da resistência às altas temperaturas."A componente física certamente terá um papel na corrida, está tanto calor que é difícil saber o que esperar e torna-se bastante fácil cair porque perdemos muita aderência com estas temperaturas. Mas estou confiante para amanhã [domingo], vou dar tudo e aproveitar ao máximo a corrida", rematou.Oliveira, que conquistou na semana passada a primeira vitória na categoria, na Austrália, ocupa o terceiro lugar do Mundial, a 81 pontos de Morbidell, que pode sagrar-se campeão no domingo.