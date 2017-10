Continuar a ler

Miguel Oliveira não ficou muito agradado com o resultado obtido, principalmente pelo trabalho realizado ao longo do fim de semana."Depois do desempenho deste fim de semana, a sétima posição não é o que esperávamos, mas terminei a prova e isso é positivo. Agora, há que olhar para Phillip Island, um circuito do qual gosto e que penso que se encaixa perfeitamente nas características da nossa moto. Chegaremos fortes", sublinhou.O português ocupa o quarto lugar no Mundial da classe intermédia, a 90 pontos do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que hoje foi oitavo, enquanto o segundo classificado do campeonato, o suíço Thomas Luthi, que conta com 66 pontos de vantagem sobre Oliveira, terminou a corrida no 11.º posto. Alex Marquez surge agora em terceiro lugar no Mundial, com mais 14 pontos do que o piloto de Almada.