O dia, mesmo assim, nem foi totalmente positivo para o português, já que na terceira e última sessão do dia acabou por ir ao asfalto, numa queda em alta velocidade. "Foi uma queda em alta velocidade mas sem consequências físicas felizmente. O asfalto estava muito quente e isso originou muitas quedas durante a sessão da tarde e bastou sair um pouco fora da trajetória normal para não evitar a queda. Optámos junto com a equipa por reconstruir a moto e retomar o nosso trabalho no dia de amanhã", explicou, detalhando depois o plano para quarta-feira.



O arranque oficial do Mundial de Moto2 está aí a chegar e, como se tem visto nos testes anteriores, Miguel Oliveira está a ser uma das figuras da pré-temporada. Sempre no grupo da frente quanto a tempos registados nos testes, o português repetiu esta terça-feira as boas indicações, ao ser o mais rápido no conjunto das três sessões do dia realizadas em Jerez "Foi um dia muito positivo pois conseguimos ser rápidos logo na primeira sessão e na seguinte conseguimos mesmo o melhor tempo do dia, algo que não esperava porque não era esse o objetivo. Os tempos nos testes valem o que valem e não podemos depender apenas desse registo, mas sabe muito bem saber que temos uma moto rápida", admitiu, citado pela sua assessoria de imprensa.

Autor: Fábio Lima