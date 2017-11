Terceiro banho de champanhe consecutivo para Miguel Oliveira

A arriscada ultrapassagem que deu a vitória a Miguel Oliveira em Valência

Oliveira 'queimou pneu' na festa em pista

No mesmo dia em que Marc Márquez foi coroado campeão do Mundo de MotoGP pela quarta ocasião , o piloto português Miguel Oliveira alcançou um feito que o último a conseguir havia sido precisamente o espanhol. Tudo graças à vitória do jovem de Almada, de 21 anos, em Valência . É que, pela primeira vez desde 2012, ano em que Márquez o conseguiu e no qual foi campeão de Moto2, um piloto aos comandos de uma moto não-Kalex conseguiu vencer três Grande Prémios da classe intermédia de forma consecutiva.O feito pode parecer uma simples curiosidade, mas tem a sua relevância se atendermos ao domínio que a Kalex tem no pelotão da classe intermédia (no top-20 do Mundial de pilotos, por exemplo, são 13 os pilotos que utilizam motores Kalex). Veja-se a classificação de construtores, onda a Kalex fechou com 427 pontos, contra os 266 da KTM...

Autor: Fábio Lima