Oliveira aproveitou ainda para lançar a Oliveira Cup, uma série de sete provas para jovens entre os 10 e os 16 anos que pretende encontrar... "o próximo Miguel Oliveira" entre os vários talentos do motociclismo nacional. "Tenho um pouco essa responsabilidade de encontrar o meu sucessor e acho que esta é a iniciativa certa para que tal aconteça".

Miguel Oliveira inaugurou esta segunda-feira a sua loja no Seixal, um espaço que pretende aproximar o piloto português dos seus seguidores e que conta com exemplares de quase todos os fatos vestidos pelo jovem de Almada ao longo dos anos e ainda com fotos que fazem recordar um percurso que já é longo, apesar da tenra idade de Oliveira."É um espaço reservado aos fãs que mostra em fotos o que foi o meu percurso até hoje. Quero aproximar as pessoas que gostam de mim. Espero que seja um sucesso", confessou Miguel Oliveira, antes de admitir ser difícil escolher uma peça entre todas. "É rara a peça à qual não damos valor especial. Mas claro que destaco a taça de vice-campeão do Mundo em 2015."

Autor: José Morgado