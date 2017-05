Continuar a ler

Nicky Hayden faleceu esta segunda-feira no hospital onde estava internado após ter sido vítima de um atropelamento na passada quarta-feira enquanto andava de bicicleta em Itália.



Também a Ducati, equipa pela qual pilotou na MotoGP, se mostrou solidária com a morte do norte-americano. "Vamos ter saudades tuas campeão! Todas as pessoas ligadas à Ducati sentem-se muito próximas da família e amigos neste momento difícil", lê-se no twitter oficial da marca.



no hospital onde estava internado após ter sido vítima de um atropelamento na passada quarta-feira enquanto andava de bicicleta em Itália.Também a Ducati, equipa pela qual pilotou na MotoGP, se mostrou solidária com a morte do norte-americano. "Vamos ter saudades tuas campeão! Todas as pessoas ligadas à Ducati sentem-se muito próximas da família e amigos neste momento difícil", lê-se no twitter oficial da marca.

O piloto português de Moto2, Miguel Oliveira, reagiu de imediato à notícia da morte do antigo campeão de MotoGP Nicky Hayden.Miguel não ficou indiferente e postou uma fotografia do norte-americano no seu facebook com a mensagem "Ride in piece Nicky. Sad sad day" (Conduz em paz Nicky. Dia muito, muito triste).