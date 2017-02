A menos de um mês do arranque do MotoGP, a KTM apresentou esta segunda-feira as máquinas com que competirá nas três categorias do Campeonato Mundial de motociclismo. Com vontade de fazer boa figura, a marca austríaca conta com o português Miguel Oliveira nas suas fileiras, para o ataque ao título de Moto2 e, por agora, o piloto nacional não poderia estar mais feliz."Estou muito feliz por fazer parte deste projeto e, depois de ter trabalhado na KTM em 2015, é bom voltar e abraçar este novo desafio. Estou muito entusiasmado. Tem sido bastante positivo e por agora corre tudo bem. Temos muito para melhorar, mas tenho a certeza de que o faremos", disse o português, durante a apresentação, esta tarde realizada na Áustria.

Autor: Fábio Lima