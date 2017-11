Continuar a ler

Fora do primeiro 'contacto' com as motos nas quais os pilotos vão correr na próxima época esteve o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado do campeonato, ainda a recuperar de lesão.



As estrelas da sessão foram os estreantes no Moto2, com o campeão de Moto3, o espanhol Joan Mir, a ser o mais rápido entre os 'rookies', na 14.ª posição.



O circuito espanhol de Jerez de la Frontera vai acolher outra sessão de treinos, desta vez de MotoGP, na próxima semana. Fora do primeiro 'contacto' com as motos nas quais os pilotos vão correr na próxima época esteve o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado do campeonato, ainda a recuperar de lesão.As estrelas da sessão foram os estreantes no Moto2, com o campeão de Moto3, o espanhol Joan Mir, a ser o mais rápido entre os 'rookies', na 14.ª posição.O circuito espanhol de Jerez de la Frontera vai acolher outra sessão de treinos, desta vez de MotoGP, na próxima semana.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) fez esta quinta-feira o terceiro melhor tempo nos testes de Moto2 que decorrem em Jerez de la Frontera (Espanha), tendo em vista o campeonato do Mundo da próxima temporada.No início dos trabalhos para a época de 2018, o terceiro classificado do Mundial de Moto2 deste ano testou um novo chassis e terminou a sessão de treinos 'privados', sem cronometragem oficial, atrás do italiano Francesco Bagnaia (Kalex) e do espanhol Álex Márquez (Kalex), irmão do campeão de MotoGP, Marc Márquez.

Autor: Lusa