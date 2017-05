Continuar a ler

O norte-americano, que competia no campeonato de Superbikes, foi atropelado por um carro quando seguia que bicicleta, em Rimini. Hayden foi lançado para cima do automóvel que o abalroou, tendo partido o vidro da frente da viatura.O antigo piloto de MotoGP recebeu assistência médica logo no local do acidente e foi de seguida transportado para o hospital mais próximo em estado crítico, onde viria a morrer nesta segunda-feira.