O português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi esta sexta-feira o 13.º piloto mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio de França de Moto2, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade.Oliveira completou a sua melhor volta ao circuito de Le Mans em 1.38,898 minutos, mais 740 milésimos do que o autor do melhor registo, o italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) , que rodou em 1.38,158.O piloto português ocupa o terceiro lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 16 pontos do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que hoje foi o segundo mais rápido, a apenas 11 milésimos de Baldassarri.

Autor: Lusa