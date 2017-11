"Estou muito motivado para a última corrida do ano, em Valência. Já testei a KTM de Moto2 algumas vezes neste circuito e acho que podemos ser competitivos este fim de semana. Já assegurámos o 3.º lugar no Campeonato do Mundo, por isso não temos nada a perder. Iremos para a pista para aproveitar a corrida, fazer um bom trabalho e tentar dar um bom resultado aos nossos fãs. Queremos confirmar a boa prestação que tivemos nos últimos Grandes Prémios", salientou o piloto português em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.



Miguel Oliveira vai, ainda assim, tentar repetir o feito de 2015, ano em que venceu os três últimos Grandes Prémios da temporada aos comandos de uma Moto3 da atual equipa. Os treinos livres de Moto2 começam esta 6.ª feira às 9h55 e a corrida realiza-se domingo às 11h20 (hora de Portugal Continental). Ainda na tarde de domingo, terá lugar a gala onde o piloto luso irá receber o prémio de 3.º classificado no Mundial de Moto2 de 2017.

A temporada do Mundial de Motociclismo termina este domingo, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, e o português Miguel Oliveira mostrou confiante em mais um bom resultado, depois de ter ganho as duas provas anteriores na categoria de Moto2, na Austrália e na Malásia.