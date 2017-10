Continuar a ler

Também raro foi o que sucedeu atrás de Miguel Oliveira, já que o segundo lugar acabou por ir para o seu colega de equipa Brad Binder, que bateu numa renhida luta o líder do Mundial, o italiano Franco Morbidelli. De resto, com esta vitória, o piloto natural de Almada conseguiu travar uma longa sequência de triunfos da Kalex, que vencia há 49 Grande Prémios.



Quanto às contas do Mundial, o português da KTM acaba por conseguir regressar ao terceiro posto, ao ultrapassar Aléx Marque, sobre o qual agora tem 1 ponto de avanço (191 para 190). Mais à frente, bem destacados, estão Franco Morbidelli (272) e Thomas Luthi (243).

Fez-se história em português uma vez mais no Mundial de motociclismo. Depois de já ter sido, há dois anos, o primeiro português a vencer uma prova de Moto3, Miguel Oliveira conseguiu repetir a gracinha agora na categoria intermédia, ao levar a sua KTM ao lugar mais alto do pódio no Grande Prémio da Austrália.À 30.ª corrida na classa de Moto2, a sua 14.ª com a KTM, o piloto nacional de 22 anos encontrou em Phillip Island a altura e local ideal para fazer pela primeira vez soar a 'Portuguesa', depois de ter dominado de fio a pavio o Grande Prémio australiano, algo raramente visto esta temporada em Moto2, isto depois de ter largado da terceira posição da grelha de partida.

Autor: Fábio Lima