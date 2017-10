O português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, ficou este sábado em terceiro nos treinos livres do Grande Prémio da Malásia de Moto2, 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade.O italiano Franco Morbidelli, líder na classificação provisória do mundial, com o tempo de 2.06,605 minutos, superou por 74 milésimas de segundo o seu compatriota Francesco Bagnaia, ambos em Kalex, enquanto o português Miguel Oliveira (KTM), que na sexta-feira foi o mais rápido sessão de treinos no circuito de Sepang, ficou em terceiro a 93 milésimas de segundo.Oliveira, que conquistou na corrida anterior, na Austrália, a primeira vitória da época, ocupa o terceiro lugar no Mundial da classe intermédia, a 81 pontos de Morbidell (Kalex), líder destacado do campeonato e que se pode sagrar campeão no domingo, a uma prova do fim.

Autor: Lusa