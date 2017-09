Continuar a ler

Oliveira ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 82 pontos do líder, o italiano Franco Morbidell (Kalex), que obteve esta sexta-feira a segunda melhor marca, a 194 milésimos de Pasini.



Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi o sexto piloto mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio de Aragão de Moto2, 14.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade.O piloto português obteve a sua melhor marca durante a segunda sessão de treinos no circuito da cidade espanhola de Alcañiz, com o tempo de 1.55,354 minutos, mais 915 milésimos do que o piloto mais veloz, o italiano Mattia Pasini (Kalex), que rodou em 1.54,439.