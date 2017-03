O português Miguel Oliveira, em KTM, voltou esta terça-feira a mostrar estar a adaptar-se da melhor forma à sua nova equipa, ao registar o melhor tempo do primeiro dia dos derradeiros testes de pré-temporada do Moto2, que se realizam no traçado espanhol de Jerez de la Frontera.



Oliveira, de 22 anos, foi o segundo mais veloz na primeira sessão do dia, ao rodar em 1.42,731 minutos - apenas superado pelo japonês Takaaki Nakagami (1.42,503). Um registo que melhoraria na sessão intermédia, com 1.42,316 minutos, o melhor do dia entre todos os pilotos. Depois, na terceira e última, foi apenas nono, com 1.43,559 min, mas o melhor registo ninguém o tirou. Aliás, o melhor tempo do português chegaria para conseguir a 'pole' no ano passado e também foi mais de meio segundo mais rápido do que o recorde da pista em corrida, na posse de Jonas Folger, desde 2014.

A título de curiosidade, o colega de Miguel Oliveira, o sul-africano Brad Binder, acabou o dia com o 11.º melhor tempo, um segundo mais lento do que o português.



Quarta-feira é dia de mais testes em Jerez - o segundo de três dias -, nos quais o português preparará a estreia no Mundial, marcada para o último fim de semana no mês, no Grande Prémio do Qatar, em Losail.

Autor: Fábio Lima