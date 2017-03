Continuar a ler

"Nunca foi o nosso principal objetivo fazer um tempo referência, mas, quando aconteceu, foi naturalmente bem-vindo. Mas, acima de tudo isso, colocou um ponto final em algumas dúvidas que tínhamos e que foram esclarecidas (...), a nossa moto esteve sempre muito competitiva", avaliou o piloto português, em declarações à sua assessoria de imprensa.Em resumo, Miguel Oliveira acrescentou que a KTM deu nota positiva ao fim dos três dias de testes: "Depois destes três dias, estamos mais tranquilos quanto ao nosso potencial."Os próximos testes de Miguel Oliveira e do 'pelotão' do Campeonato do Mundo de Moto2 serão realizados entre 17 e 19 de março, no circuito de Losail, no Qatar, o mesmo que acolherá a primeira prova do campeonato, no dia 26.