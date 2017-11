Continuar a ler

O português, de 22 anos, já não poderá ultrapassar os dois pilotos que o precedem, o italiano Franco Morbidelli, virtual campeão, e o suíço Thomas Luthi, ambos em Kalex, que não integram a lista provisória e deverão ser promovidos à classe rainha de MotoGP.



Austrália e na Malásia

O português Miguel Oliveira integra a lista provisória de pilotos que participarão no Mundial de Moto2 de 2018, anunciou o organizador do campeonato de motociclismo de velocidade no seu site oficial.Oliveira vai competir na próxima edição do Mundial da categoria intermédia aos comandos de uma KTM, em representação da equipa Red Bull KTM Ajo, ao serviço da qual vai terminar no terceiro lugar do campeonato deste ano.

