O português beneficiou do facto de a segunda sessão ter decorrido com o piso molhado, devido à forte chuvada que caiu sobre o circuito após os primeiros treinos, que impediu os pilotos de melhorarem os seus tempos, rodando quase 20 segundos mais lentos.



Oliveira, que conquistou na corrida anterior, na Austrália, a primeira vitória da época, ocupa o terceiro lugar no Mundial da classe intermédia, a 81 pontos de Morbidell (Kalex), líder destacado do campeonato e que se pode sagrar campeão no domingo, a uma prova do fim. O português beneficiou do facto de a segunda sessão ter decorrido com o piso molhado, devido à forte chuvada que caiu sobre o circuito após os primeiros treinos, que impediu os pilotos de melhorarem os seus tempos, rodando quase 20 segundos mais lentos.

O português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi esta sexta-feira o piloto mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio da Malásia de Moto2, 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade.Oliveira efetuou a melhor marca durante a primeira sessão de treinos no circuito de Sepang, com o tempo de 2.06,856 minutos, batendo por 73 o italiano Franco Morbidell e por 94 o suíço Thomas Luthi, ambos em Kalex), segundo e terceiro mais velozes, respetivamente.

Autor: Lusa