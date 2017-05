O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, foi este sábado o 17.º mais veloz nos treinos de qualificação para o Grande Prémio de França em Moto2, ao fazer a sua melhor volta ao traçado de Le Mans em 1.37,440 minutos, a 0,892 segundos do homem da pole, o suíço Thomas Luthi.Miguel Oliveira, que é o terceiro no Mundial de pilotos, até chegou a ser o mais rápido em pista, mas acabou por ser superado por grande parte do pelotão, inclusivamente o colega de equipa 'interino' Ricard Cardus, que assumiu o lugar do lesionado Brad Binder.O Grande Prémio de França em Moto2 decorre no domingo, pelas 11.20.

Autor: Fábio Lima