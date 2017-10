Continuar a ler

"Foi uma qualificação bastante difícil, pois tivemos a primeira parte com a pista ainda molhada, mas senti-me muito confortável nestas condições. Entretanto, a pista começou a secar e, com a moto configurada para seco, senti-me também bastante à vontade, podendo puxar um pouco mais", afirmou o piloto, citado pela sua assessoria de imprensa.



Miguel Oliveira mostrou desapontado com a sua última volta cronometrada: "Infelizmente, na última volta, abri um pouco a trajetória, após falhar uma travagem, e, tendo também um piloto mais lento à minha frente, não consegui melhorar o meu tempo. Poderia ter conseguido a 'pole' ou a primeira linha."



"Agora, o mais importante é focar-me no dia de amanhã [domingo], que será bastante difícil, com muita chuva. O objetivo é estar concentrado e levar a corrida com calma para terminar na melhor posição possível", destacou.



O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, efetuou este sábado o quinto melhor tempo na sessão de qualificação para o Grande Prémio do Japão de Moto2, 15.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade.No circuito de Motegi, Oliveira ainda por duas vezes esteve com o segundo melhor tempo, mas, nos últimos minutos da sessão, a sua marca de 1.54,289 minutos conferiu-lhe apenas o quinto melhor tempo, gastando mais 513 milésimos de segundo do que o detentor do melhor registo, o japonês Takaaki Nakagami (Kalex).

Autor: Lusa