No segundo dia de testes numa pista que lhe traz boas memórias - foi ali que há pouco mais de uma semana venceu o seu terceiro Grande Prémio consecutivo em Moto2 -, Miguel Oliveira fechou a sua atividade em pista no presente ano civil com bons indicadores, ao registar o segundo melhor tempo entre todos os pilotos que rodaram no traçado de Ricardo Tormo (1:34:988 minutos) - o português não utilizou transponder, pelo que o seu tempo apenas foi registado pela equipa KTM."Foram dois dias muito positivos de testes em Valência. Voltámos a experimentar muitas das coisas que já tínhamos testado em Jerez de La Frontera, fizemos algumas alterações na afinação da moto e conseguimos também algumas melhorias na afinação das suspensões, tanto à frente como atrás. Fechamos com nota muito positiva estes testes de pré-temporada para 2018. Fomos bastante rápidos e constantes. O nosso objetivo agora será prepararmo-nos muito bem física e mentalmente para a temporada que aí vem, trabalhar ‘duro’ e esperar que cheguem os testes de 2018 para continuarmos o bom trabalho", explicou o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.Fechada a temporada 2017 em pista, Miguel Oliveira tem reencontro marcado com a sua KTM para fevereiro de 2018.

Autor: Fábio Lima