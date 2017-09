Continuar a ler

Miguel Oliveira recuperou um lugar à 9.º volta e não mais saiu do 3.º lugar, que lhe valeu a subida ao pódio - é a sexta vez esta temporada.



Com este resultado, o piloto português subiu ao 3.º lugar do Mundial de Moto2, com 157 pontos. Franco Morbidelli lidera com 248 pontos, enquanto Thomas Luthi ocupa a 2.º posição com 227 pontos. Miguel Oliveira recuperou um lugar à 9.º volta e não mais saiu do 3.º lugar, que lhe valeu a subida ao pódio - é a sexta vez esta temporada.

Depois de ter saído da pole position no GP de Aragão, Miguel Oliveira (KTM) terminou a prova de Moto2 no 3.º lugar, atrás do vencedor Franco Morbidelli (Kalex) e de Mattia Pasini (Kalex).O piloto português arrancou bem do primeiro lugar da grelha e aguentou os ataques dos adversários na primeira volta, mas depois caiu para a 4.ª posição, cedendo a liderança da corrida a Franco Mordidelli.