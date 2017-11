Continuar a ler

Na classificação do Mundial de Moto2, o português fechou no terceiro lugar, atrás do campeão, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), e do suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado.O piloto português assumiu a liderança do GP Comunidade Valenciana quando faltavam seis voltas para o final da corrida, ultrapassando Franco Morbidelli. Depois o piloto português, que estava a rodar a um ritmo superior ao italiano, geriu a vantagem até à meta, sem nunca olhar para trás.