Custou a aparecer a primeira... mas agora Miguel Oliveira parece ter-lhe tomado o gosto. Depois da vitória na Austrália, o piloto português, de 22 anos, voltou esta madrugada a acrescentar mais um triunfo ao seu currículo, agora no traçado malaio de Sepang, num fim de semana que consagrou Franco Morbidelli como o novo campeão mundial de Moto2.Largando a segunda posição, Miguel Oliveira assumiu a dianteira logo na primeira curva e não mais largou o topo. Comandou de princípio ao fim, com uma condução praticamente perfeita, e nem a chuva que começou a cair na fase final o abalou. Fechou a prova com 2,3 segundos de avanço para o colega de equipa Brad Binder (foi a segunda dobradinha para a KTM) e 6,8 para Morbidelli, que como dissemos é o novo campeão do Mundo.Nas contas do Mundial fica também fecha a questão do pódio final, já que com este triunfo Miguel Oliveira consegue fugir definitivamente de Alex Márquez, que caiu logo na fase inicial da prova e não terminou.

Autor: Fábio Lima