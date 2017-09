Oliveira's just been told what's happened...



Miguel Oliveira parte da pole position no GP de Aragão. O piloto português da KTM foi o mais rápido na qualificação, com o tempo de 1.53.736 minutos, mas sofreu um pouco antes desta ser confirmada.Após o final do tempo de qualificação, Oliveira era o mais rápido mas o MotoGP informava que o português tinha ultrapassado os limites da pista e por isso a sua volta mais rápida tinha sido anulada. Pasini passava para a 'pole'. Minutos depois, veio a confirmação que Miguel Oliveira irá mesmo sair do 1.º lugar da grelha no GP de Aragão. É a 2.ª 'pole' do português em Moto2.1. Miguel Oliveira (Portugal), KTM, 1:53.7362. Mattia Pasini (Itália), Kalex, 1:53.7573. Alex Márquez (Espanha), Kalex, 1:53.8074. Franco Morbidelli (Itália), Kalex, 1:53.8415. Simone Corsi (Itália), Speed up, 1:53.8766. Jorge Navarro (Espanha), Kalex, 1:53.9227. Thomas Lüthi (Suíça), Kalex, 1:53.9768. Marcel Schroetter (Alemanha), Suter, 1:54.0539. Sandro Cortese (Alemanha), Suter, 1:54.07210. Takaaki Nakagami (Japão), Kalex, 1:54.149