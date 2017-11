Continuar a ler

Em 1997, numa Aprilia, Valentino Rossi somou 11 vitórias no então campeonato de 125cc, para conseguir o seu primeiro título mundial, de um total de nove.



"Foi uma pena. Estava com ritmo para vencer", lamentou Mir, que somou 10 vitórias, nos grandes prémios do Qatar, Argentina, França, Catalunha, Alemanha, República Checa, Áustria, Aragão, Austrália e Malásia.



No campeonato de Moto3, Mir terminou destacado na primeira posição, com 341 pontos, contra 248 do italiano Romano Fenati (Honda), segundo classificado, e 199 do espanhol Aron Canet (Honda), terceiro. Martín foi quarto, com 196. Em 1997, numa Aprilia, Valentino Rossi somou 11 vitórias no então campeonato de 125cc, para conseguir o seu primeiro título mundial, de um total de nove."Foi uma pena. Estava com ritmo para vencer", lamentou Mir, que somou 10 vitórias, nos grandes prémios do Qatar, Argentina, França, Catalunha, Alemanha, República Checa, Áustria, Aragão, Austrália e Malásia.No campeonato de Moto3, Mir terminou destacado na primeira posição, com 341 pontos, contra 248 do italiano Romano Fenati (Honda), segundo classificado, e 199 do espanhol Aron Canet (Honda), terceiro. Martín foi quarto, com 196.

O espanhol Joan Mir (Honda), já campeão mundial de Moto3, falhou este domingo no Grande Prémio da Comunidade Valenciana o 11.º triunfo da temporada, que lhe teria permitido igualar o recorde do italiano Valentino Rossi, em 1997.Joan Mir partiu do segundo lugar da grelha de partida, mas uma saída de pista atirou-o para o 19.º posto, do qual recuperou, de forma sensacional, até ao segundo, mas sem fazer perigar a primeira vitória do seu compatriota Jorge Martín (Honda).