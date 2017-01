O australiano Casey Stoner, campeão Mundial por duas ocasiões e piloto de testes da Ducati, foi esta segunda-feira o piloto mais rápido no primeiro dia de testes para a nova temporada do MotoGp, realizada no traçado malaio de Sepang.Stoner, de 31 anos, fez a sua melhor volta em 1.59,681 minutos, à frente do italiano Andrea Dovizioso (1.59,797 minutos), também aos comandos de uma Ducati. A fechar este pódio nos testes ficou o espanhol Maverick Viñales, que no primeiro contacto oficial com a Yamaha em 2017 se evidenciou, com 2.00,129 minutos, à frente de Valentino Rossi, que depois de alguns problemas foi apenas oitavo, com 2.00,694 min.Nota ainda para as participações discretas do campeão mundial Marc Márquez (9.º, com 2.00,738 minutos) e de Jorge Lorenzo, que na estreia com a Ducati foi 17.º, com 2.01,349 min.

Autor: Fábio Lima