O espanhol Dani Pedrosa (Honda), vencedor no circuito malaio em 2012, 2013 e 2015, assegurou este sábado a terceira 'pole position' da temporada (01.59,212), impondo-se ao francês Johann Zarco (Yamaha) e ao italiano Andrea Dovizioso (Ducati), por 17 e 24 milésimos de segundo, respetivamente.O italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão mundial de MotoGP e atualmente quarto na classificação, alcançou o quarto melhor tempo, ficando à frente dos espanhóis Maverick Viñales (Yamaha) e Marc Márquez (Honda), que sofreu uma queda.O atual campeão do mundo e líder do campeonato pode sagrar-se campeão no domingo, tendo de somar mais sete pontos do que Dovizioso, sobre quem conta 33 pontos de vantagem, bastando-lhe, como exemplos, um segundo lugar se o italiano vencer ou um sétimo se o rival for terceiro.