O Mundial de MotoGP arranca dentro de uma semana e este sábado, no Qatar, decorreu o penúltimo dia de testes de pré-temporada, com Maverick Viñales e Valentino Rossi a levarem as suas Yamaha a uma dobradinha no topo dos tempos deste derradeiro 'exame' antes das provas à séria.O espanhol, que se estreia na formação japonesa, voltou a dar boas indicações, fechando os testes com um melhor tempo de 1.54,455 minutos, 277 milésimos mais rápido do que a melhor volta de Valentino Rossi. A fechar o pódio ficou Jonas Folger, que aos comandos de uma Yamaha da Tech 3 rodou em 1.54,917. Discretos acabaram por estar os principais espanhóis do elenco, com o campeão Marc Márquez a ser sexto (1.55,196), Jorge Lorenzo oitavo (1.55,344) e Dani Pedrosa apenas 16.º (1.55,875).

Autor: Fábio Lima