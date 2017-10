Continuar a ler

O espanhol Maverick Viñales, nono na Malásia, assegurou o terceiro lugar na classificação final de pilotos, com 226 pontos, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão mundial de MotoGP e sétimo na corrida de hoje, continua no quarto lugar, com 197. Marc Márquez chegou a Sepang com 33 pontos de vantagem sobre Dovizioso e precisava de manter a diferença acima dos 26 para assegurar o seu quarto título em MotoGP, quando fica a faltar apenas o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em 12 de novembro.Com o triunfo no circuito malaio, Dovizioso soma 261 pontos, menos 21 do que Márquez, necessitando de vencer a última prova e que o catalão fique abaixo do 12.º lugar - em caso de igualdade, o italiano terá vantagem, por ter mais um triunfo.O espanhol Maverick Viñales, nono na Malásia, assegurou o terceiro lugar na classificação final de pilotos, com 226 pontos, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão mundial de MotoGP e sétimo na corrida de hoje, continua no quarto lugar, com 197.

O italiano Andrea Dovizioso (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, mantendo-se na luta pelo titulo, a 21 pontos do espanhol Marc Márquez (Honda), que foi quarto.Dovizioso, que assumiu a liderança da corrida a quatro voltas do fim, quando ultrapassou o espanhol e seu companheiro de equipa Jorge Lorenzo (Ducati), que terminou na segunda posição. O francês Johann Zarco (Yamaha) assegurou o último lugar do pódio.

Autor: Lusa