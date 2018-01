Ano novo, os mesmos hábitos para Marc Márquez. O espanhol de 24 anos, vencedor de quatro das últimas cinco edições do Mundial de Moto GP (2013, 2014, 2016 e 2017), caiu no segundo dia de testes oficiais para esta nova temporada, que está a decorrer no circuito de Sepang, na Malásia.

Numa jornada em que teve tempo para fazer tudo, incluindo comparar motores para a sua Honda, Márquez acabou por cair numa altura da sessão em que começou a chover. "Estou muito contente. Voltei a divertir-me em cima da moto, que é aquilo que mais gosto de fazer. Senti-me cómodo e muito rápido, ainda que o tempo que fiz (foi apenas 7º) não mostre isso. Comecei a ficar entusiasmado e foi nesse momento que puxei um pouco mais pela moto. A chuva apareceu e acabei no chão", gracejou o catalão, pouco preocupado com aquilo que considerou ser uma "meia queda".

Numa sessão de treinos animada, Maverick Viñales acabou por ser o mais rápido. O espanhol da Movistar Yamaha superou o melhor tempo do primeiro dia, que pertencia à Honda de Dani Pedrosa, mas os cronómetros voltaram a mostrar grande equilíbrio entre as principais equipas.

Viñales, de 23 anos, também foi o mais rápido em todos os testes oficiais de 2017 – e liderou o campeonato durante dois meses – mas acabou por perder muito terreno na segunda metade da época e terminar o ano em 3º, bem distante de Márquez e Andrea Dovizioso.



Rossi abre a porta a mais duas épocas



Quem também tem dado que falar nestes primeiros dias de testes em 2018 é o veterano italiano Valentino Rossi, que ontem se mostrou muito satisfeito com o ritmo da sua Yamaha: "Estou muito contente com o desempenho da minha moto. Acho que ela nunca esteve assim tão bem durante a pré-temporada do ano passado, pelo que as expectativas para a época são positivas." Rossi, que ainda não confirmou a renovação de contrato (acaba esta época) abriu a porta à renovação com a Movistar Yamaha por mais duas temporadas. "Tenho motivação e quero continuar. Vou esperar pelo fim destes testes e perceber como me sinto. Se vir que tenho forças para continuar renovo logo no final dos testes", revelou em declarações ao ‘Motorsport’.