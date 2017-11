Continuar a ler

O mais jovem tetracampeão de MotoGP só tem agora pela frente os italianos Giacomo Agostini, que tem oito títulos, e Valentino Rossi, vencedor por sete vezes, e o australiano Michael Doohan, com cinco títulos.



O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) conquistou este domingo pela quarta vez o título mundial de MotoGP, face ao abandono do italiano Andrea Duvizioso (Ducati) do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 18.ª e última prova do mundial de velocidade.Marc Márquez, de 24 anos, repetiu os sucessos de 2013, 2014 e 2016, juntando-se no quarto lugar do ranking de campeões aos britânicos Geoff Duke, John Surteed e Mike Hailwood e ao norte-americano Eddie Lawson.

Autor: Lusa