O espanhol Marc Márquez, campeão do Mundo em título, foi esta madrugada o mais rápido no primeiro dia de testes de MotoGP no traçado australiano de Phillip Island. O piloto da Honda, de 23 anos, fez a sua melhor volta em 1.29,497 minutos, deixando Valentino Rossi em segundo, a 0,186 segundos, e Andrea Iannone em terceiro, a 0,429.Uma vez mais discreto esteve Jorge Lorenzo, que ainda em adaptação à sua Ducati foi apenas 11.º, a 1,134 segundos de Márquez - já tinha sentido dificuldades em Sepang, na Malásia. De resto, também com uma performance modesta, Dani Pedrosa foi sétimo, a 0,784 segundos do mais rápido.

Autor: Fábio Lima