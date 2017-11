Continuar a ler

Márquez apenas não se sagrará campeão mundial no domingo caso fique abaixo do 11.º lugar ou desista, numa corrida em que Andrea Doviziozo (Ducati) precisará ainda assim de vencer.



Quase a fechar a sessão, Márquez ainda protagonizou a 27.ª queda da época, ao perder aderência na sua roda dianteira, que o levou a pontapear o pneu, depois de se levantar, mas nada que impedisse uma nova saída na frente na prova de domingo.



Na sexta-feira o espanhol já tinha protagonizado uma queda nos treinos livres do circuito Ricardo Tormo.



Em Moto3, categoria de menor cilindrada que já consagrou esta época o espanhol Joan Mir (Honda) como campeão mundial, será o também espanhol Jorge Martin (Honda) a sair do primeiro lugar da grelha no Grande Prémio de domingo, que encerra a temporada.



Márquez apenas não se sagrará campeão mundial no domingo caso fique abaixo do 11.º lugar ou desista, numa corrida em que Andrea Doviziozo (Ducati) precisará ainda assim de vencer.Quase a fechar a sessão, Márquez ainda protagonizou a 27.ª queda da época, ao perder aderência na sua roda dianteira, que o levou a pontapear o pneu, depois de se levantar, mas nada que impedisse uma nova saída na frente na prova de domingo.Na sexta-feira o espanhol já tinha protagonizado uma queda nos treinos livres do circuito Ricardo Tormo.Em Moto3, categoria de menor cilindrada que já consagrou esta época o espanhol Joan Mir (Honda) como campeão mundial, será o também espanhol Jorge Martin (Honda) a sair do primeiro lugar da grelha no Grande Prémio de domingo, que encerra a temporada.

Marc Márquez está a um pequeno passo de conquistar o seu quarto título mundial de MotoGP, alcançando este sábado a 'pole position' para Grande Prémio Comunidade Valenciana, última prova da temporada.O piloto espanhol da Honda, que soma 282 pontos, mais 21 do que o italiano Andrea Dovizioso, voou no circuito Ricardo Tormo qualificando-se na 1.ª posição com o tempo de 1.29,897 minutos, enquanto o seu adversário teve uma manhã pouco positiva e irá largar apenas da 9.ª posição.

Autores: Marta Correia Azevedo e Lusa