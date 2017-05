Continuar a ler

Nos lugares seguintes da grelha de partida ficaram o britânico Cal Crutchlow (Honda), o espanhol Marc Marquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).



Valentino Rossi lidera o campeonato do mundo de MotoGP, com 62 pontos, seguido de Viñales (60) e Marquez (58). Nos lugares seguintes da grelha de partida ficaram o britânico Cal Crutchlow (Honda), o espanhol Marc Marquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).Valentino Rossi lidera o campeonato do mundo de MotoGP, com 62 pontos, seguido de Viñales (60) e Marquez (58).

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) conquistou este sábado a segunda 'pole position' da sua carreira no MotoGP, superiorizando-se ao colega de equipa Valentino Rossi e ao francês Johann Zarco (Yamaha Tech3) na qualificação para o Grande Prémio de França.O catalão realizou um tempo de 1.31,994 minutos, menos 106 milésimos do que Rossi e menos 235 milésimos do que Johann Zarco, que se estreou na categoria no ano passado.

Autor: Lusa