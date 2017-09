Continuar a ler

Rossi já falhou o Grande Prémio de São Marino, a 10 de setembro, tendo-se atrasado ainda mais na corrida a um oitavo título na classe rainha e 10.º em todas, seguindo agora a 26 pontos de Maverick Viñales (Yamaha) e 42 de Marc Márquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati). Rossi foi vítima no final de agosto de um acidente quando conduzia uma moto de enduro, perto de sua casa, sendo operado na noite de 31 de agosto para 1 de setembro no hospital de Ancona à tíbia e perónio da perna direita.Em Espanha, o piloto de 38 anos "terá de superar um reconhecimento médico obrigatório perante o chefe médico de Aragão, para receber alta para participar".As provas efetuadas em Misano deram "bons resultados", confirmou o piloto, citado em comunicado, ainda que tenha sentido "um pouco de dor" no final das provas."Se receber alta para competir, terei a resposta definitiva depois da primeira sessão de treinos livres", apontou Rossi, com vista à 14.ª prova do mundial de velocidade, que se realiza no domingo.Rossi já falhou o Grande Prémio de São Marino, a 10 de setembro, tendo-se atrasado ainda mais na corrida a um oitavo título na classe rainha e 10.º em todas, seguindo agora a 26 pontos de Maverick Viñales (Yamaha) e 42 de Marc Márquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).

O piloto italiano Valentino Rossi vai submeter-se na quinta-feira a exames médicos para saber se está em condições de participar no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, confirmou esta quarta-feira a Yamaha em comunicado."Depois de 17 dias de descanso, Rossi deu as primeiras voltas no circuito de Misano na segunda-feira e na terça-feira, antes de submeter-se hoje a um controlo médico. Decidiu viajar para Aragão para tentar participar no Grande Prémio", apontou a equipa do italiano, sete vezes campeão mundial de MotoGP.

Autor: Lusa